Come è andato l’esordio di Braschi in A: palo, suola-tacco e atteggiamento positivo

Il riassunto dell'esordio in Serie A del classe 2006 Riccardo Braschi: l'unica nota lieta della Fiorentina a Roma

Matteo Torniai Redattore 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 22:56)

Un esordio che non cambia il risultato, ma che lascia comunque intravedere qualcosa su cui costruire. Nel pesante 4-0 incassato dalla Fiorentina sul campo della Roma, una delle poche note da osservare con attenzione è stata la prima apparizione in Serie A di Riccardo Braschi.

Il giovane attaccante entra a inizio secondo tempo, sul parziale già compromesso di 3-0, prendendo il posto di Albert Gudmundsson. Il contesto è tutt’altro che semplice: squadra in difficoltà, ritmo alto degli avversari e inerzia completamente dalla parte dei giallorossi. Eppure, al primo vero pallone giocabile, Braschi prova subito a lasciare il segno. Al 47’ controlla al limite, si gira rapidamente, tocchi rapidi e conclude verso il primo palo: il tiro è secco, ma si stampa sul legno.

È l’episodio più evidente, ma non l’unico. Pochi minuti dopo fatica a rifinire ancora per Solomon, con un passaggio corto, ma resta dentro la partita. Al 75’ mette un buon pallone con il sinistro per Parisi, mentre tra il 77’ e il 79’ si muove bene tra le linee: controllo, giocata suola-tacco e tentativo di liberarsi della marcatura di Ndicka, poi una sponda intelligente che avvia un’azione offensiva.

Nel finale trova anche lo spunto individuale, saltando Ghilardi prima di finire a terra senza ottenere fallo. Segnali sparsi, in una gara ormai compromessa, ma che raccontano un approccio tutt’altro che timido.

Nel mezzo di una serata complicata per la Fiorentina, Braschi si è fatto notare soprattutto per l’atteggiamento: ha cercato il pallone, ha lottato, si è proposto con continuità. Non è poco, considerando il debutto e il contesto. Il risultato finale pesa, ma il primo passo in Serie A è stato comunque mosso.