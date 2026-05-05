L'ex dirigente Oreste Cinquini, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la stagione della Fiorentina e alcuni temi legati alla viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cinquini: “Dobbiamo molto ai Commisso, ma serve chiarezza. Il problema di Kean”
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Cinquini: “Dobbiamo molto ai Commisso, ma serve chiarezza. Il problema di Kean”
Il commento dell'ex dirigente Oreste Cinquini ai microfoni di Radio Bruno su alcuni temi legati alla stagione della Fiorentina
La sconfitta è pesante nel punteggio e la partita non è stata dignitosa, è mancato l'amore per questo sport. Risultato Cremonese? Non c'entra niente, i giocatori hanno dimostrato il non attaccamento alla maglia viola. È la conseguenza di un'annata brutta. La salvezza è arrivata per merito degli altri, veniamo da prestazioni brutte sul piano del gioco e umano, ieri abbiamo toccato il fondo. La partita di ieri deve aprire gli occhi a chi deve programmare il prossimo anno: tranne qualche giocatore tutti devono essere messi in discussione. Paratici è arrivato per dare un obiettivo, un'anima alla squadra.
Vanoli—
Con Vanoli o senza Paratici deve formare una squadra degna del nome della Fiorentina. Dovesse confermare Vanoli credo che si prenderà la responsabilità della scelta.
Kean—
Kean l'anno scorso è stato il giocatore più importante. Credo che la Fiorentina abbia uno staff medico di primo ordine. Ma soprattutto ci sono i problemi familiari, il ragazzo non è tranquillo, va aiutato passo passo.
La società—
Il nodo principale è il problema dell'allenatore, ma prima di tutto il futuro della società: Joseph non si è fatto più vedere. Alla famiglia Commisso dobbiamo molto, ma il presidente deve venire a Firenze. O la famiglia Commisso rimane con un programma ben preciso oppure bisogna mettere a posto la situazione e fare chiarezza.
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