L'ex fischietto di Serie A Mauro Bergonzi è intervenuto su Rai 2 dove ha palrato della direzione arbitrale in Roma-Fiorentina. L'ex arbitro si è soffermato anche sulla rete di Mancini che ha sbloccato la sfida:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bergonzi: “Trattenuta sulla rete di Mancini. Zufferli doveva andare al monitor”
news viola
Bergonzi: “Trattenuta sulla rete di Mancini. Zufferli doveva andare al monitor”
Sulla rete di Gianluca Mancini c'è una trattenuta evidente su Luca Ranieri. Il punto dell'ex arbitro di Serie A Bergonzi
Serviva un giro al monitor—
Riguardo alla rete di Mancini, l'attenzione va posta su Malen e Ranieri. Si nota una vistosa trattenuta del giallorosso che impedisce al centrale viola di staccare, facendogli perdere la coordinazione necessaria per contrastare l'avversario. Nonostante l'arbitro avesse la visuale libera, dal VAR non è arrivata alcuna segnalazione. Tuttavia, una revisione al monitor sarebbe stata quantomai opportuna, la trattenuta è palese. È probabile che ci sia stato un rapido confronto audio, ma un passaggio al monitor avrebbe fatto chiarezza
© RIPRODUZIONE RISERVATA