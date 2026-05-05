Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Marco Bucciantini , intervenuto per commentare ls pesante sconfitta di ieri sera contro la Roma.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucciantini: “Gudmundsson ha sofferto le marcature. La mia idea di futuro”
news viola
Bucciantini: “Gudmundsson ha sofferto le marcature. La mia idea di futuro”
Bucciantini al Pentasport: "Gud ieri ha sofferto, Kean rimane? Serve una giusta analisi. Per fortuna la Fiorentina vuole finire lo stadio!"
I risultati di serie A di sabato e domenica hanno invogliato molto la Roma. Rimane una brutta partita, mi ha ricordato quella a Reggio Emilia. Ad un certo punto della stagione siamo stati capaci di rispondere alle necessità, ma non è il momento di fare complimenti. Gud, che col Sassuolo in casa aveva avuto qualche occasione da sfruttare meglio, ieri sembrava completamente fagocitato dalla partita e si è visto come e quanto soffriva le marcature avversarie.
Il futuro... fuori e dentro al campo.—
Bisogna prefissare un'asticella, che non è la Champions. Serve un allenatore con cui attuare un progetto tattico sul quale lavorare. Dobbiamo diventare una squadra "modello" per le altre. Per me la più bella notizia di questi giorni non è arrivata dal campo ma dallo stadio: la Fiorentina vuole finire lo stadio e averne la concessione. Il momento in cui comincia la campagna acquisti sarà quando capiremo se Kean resterà o meno: serve una giusta analisi della stagione da parte di Paratici, è quella che non ti fa sbagliare annata. L'anno scorso, ovviamente è stata completamente errata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA