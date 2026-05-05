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Bucciantini: “Gudmundsson ha sofferto le marcature. La mia idea di futuro”

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Bucciantini al Pentasport: "Gud ieri ha sofferto, Kean rimane? Serve una giusta analisi. Per fortuna la Fiorentina vuole finire lo stadio!"
Redazione VN

Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Marco Bucciantini , intervenuto per commentare ls pesante sconfitta di ieri sera contro la Roma.

I risultati di serie A di sabato e domenica hanno invogliato molto la Roma. Rimane una brutta partita, mi ha ricordato quella a Reggio Emilia. Ad un certo punto della stagione siamo stati capaci di rispondere alle necessità, ma non è il momento di fare complimenti. Gud, che col Sassuolo in casa aveva avuto qualche occasione da sfruttare meglio, ieri sembrava completamente fagocitato dalla partita e si è visto come e quanto soffriva le marcature avversarie.

Il futuro... fuori e dentro al campo.

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Bisogna prefissare un'asticella, che non è la Champions. Serve un allenatore con cui attuare un progetto tattico sul quale lavorare. Dobbiamo diventare una squadra "modello" per le altre. Per me la più bella notizia di questi giorni non è arrivata dal campo ma dallo stadio: la Fiorentina vuole finire lo stadio e averne la concessione. Il momento in cui comincia la campagna acquisti sarà quando capiremo se Kean resterà o meno: serve una giusta analisi della stagione da parte di Paratici, è quella che non ti fa sbagliare annata. L'anno scorso, ovviamente è stata completamente errata.

 

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