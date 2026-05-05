L'ex portiere viola Giovanni Galli ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro la Roma ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli sulla difesa: “Malen faceva quello che voleva. De Gea sbaglia su Hermoso”
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Galli sulla difesa: “Malen faceva quello che voleva. De Gea sbaglia su Hermoso”
Il commento dell'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli sugli errori difensivi della viola sui gol presi contro la Roma
Non c'era organizzazione, non si è visto niente, che messaggio stanno mandando? L'unico squillo è arrivato da Braschi. Ora che non serve più il risultato, si dovrebbe vedere una squadra libera.
La difesa—
O è stata una scelta dell'allenatore o è la paura dei giocatori che non volevano sfigurare con Malen, che si staccava e faceva quello che voleva, mentre veniva aspettato dentro l’area di rigore. Sul gol di Wesley la Roma ha fatto diversi passaggi dentro l’area di rigore della Fiorentina. Sul gol di Hermoso De Gea doveva posizionarsi per coprire il passaggio di Konè, senza rintanarsi tra i pali.
Farioli—
L'ho sentito, era molto contento per la vittoria del campionato con il Porto. Dovrebbe rimanere lì, è contento della società e dell'ambiente.
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