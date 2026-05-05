Gazzetta a Vanoli: “Meglio Braschi che è un centravanti, che Gud che non lo sa fare”

E l'unico accenno di sorriso per la Fiorentina arriva proprio da un nuovo entrato, il debuttante Riccardo Braschi, che al primo pallone toccato in Serie A colpisce il palo interno a inizio ripresa. Il messaggio è chiaro: meglio un centravanti di ruolo, per quanto apprendista come il 2006 della Primavera, di uno - Gudmundsson - che il centravanti non lo sa fare.

Lampo viola e poi ancora buio. Malen stampa ancora la traversa, ma stavolta è bravo De Gea, e poi poker: l'olandese disegna di trivela per la testa di Pisilli. In questa stagione al di sotto delle aspettative - eufemismo - mai la Fiorentina ne aveva presi 4 in campionato. Troppa Roma.