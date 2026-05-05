Nazione: “Fiorentina, neppure l’onore. Figuraccia Capitale all’Olimpico”

Per la Fiorentina è una serata senza idee né reazione: gioco assente, concentrazione fragile e una sensazione costante di smarrimento

La Roma sblocca con Gianluca Mancini e raddoppia con Wesley, approfittando di una difesa viola disattenta e vulnerabile sulle palle inattive e nelle transizioni. Poco dopo arriva anche il tris di Hermoso e, nella ripresa, il poker firmato da Niccolò Pisilli, mentre la Fiorentina resta praticamente inerme. In evidenza anche il portiere David de Gea, che evita un passivo ancora più pesante.