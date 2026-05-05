L'ex giocatore viola, Riccardo Maspero, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina. Queste le sue parole tra la stagione attuale e il futuro:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Maspero duro: “Fiorentina salva grazie alla mancanza di pretendenti”
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Maspero duro: “Fiorentina salva grazie alla mancanza di pretendenti”
Le parole dell'ex calciatore viola, Riccardo Maspero, sulla situazione in casa Fiorentina dopo questa deludente stagione
Tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro. Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Questa stagione deve finire il prima possibile. Manca personalità e carattere a questa squadra.
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Sulla salvezza—
La squadra si salva non per meriti suoi, ma perché sono mancate le pretendenti. I problemi ci sono. Servirà sicuramente rifondare e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Tutto dovrà ripartire dall'allenatore, per costruire qualcosa che riporti entusiasmo ai tifosi.
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