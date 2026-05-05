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Maspero duro: “Fiorentina salva grazie alla mancanza di pretendenti”

Maspero duro: “Fiorentina salva grazie alla mancanza di pretendenti” - immagine 1
Le parole dell'ex calciatore viola, Riccardo Maspero, sulla situazione in casa Fiorentina dopo questa deludente stagione
Redazione VN

L'ex giocatore viola, Riccardo Maspero, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina. Queste le sue parole tra la stagione attuale e il futuro:

Tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro. Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Questa stagione deve finire il prima possibile. Manca personalità e carattere a questa squadra.

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Sulla salvezza

—  

La squadra si salva non per meriti suoi, ma perché sono mancate le pretendenti. I problemi ci sono. Servirà sicuramente rifondare e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Tutto dovrà ripartire dall'allenatore, per costruire qualcosa che riporti entusiasmo ai tifosi.

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