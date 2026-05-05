Lo Monaco netto su Gasperini: “L’allenatore manager che vuole imporre il suo calcio”

Lo Monaco analizza l'influenza di Gasperini sulla Roma: rigidità sulla filosofia di gioco e sfide di adattamento. Ecco il mister-manager.

Pietro Lo Monaco è intervenuto a TMW Radio e ha espresso così il suo parere sullo schiacciante 4-0 della Roma sulla Fiorentina, soffermandosi in particolare sull'impatto che Gasperinipotrebbe avere nell'ambiente giallorosso: