Maurizio Compagnoni, di Sky, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla prestazione della Fiorentina di ieri sera all'Olimpico. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Compagnoni: “Squadra senza personalità. Vanoli merita, ma l’ideale è un altro”
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Compagnoni: “Squadra senza personalità. Vanoli merita, ma l’ideale è un altro”
Compagnoni dopo la pesante sconfitta a Roma: "Squadra senza leader né personalità. Vanoli merita per il lavoro fatto, ma vi svelo il nome ideale"
Nei primi 10' meglio la Fiorentina che la Roma, ma dopo il primo gol subìto i viola si sono sciolti completamente. Con la sconfitta della Cremonese, la Fiorentina è praticamente salva. Qualche valore, anche singolo, questa squadra ce l'ha; ma allo stesso tempo è povera di personalità e leadership.
Cosa fare con Vanoli?—
Se si parla di merito, Vanoli potrebbe rimanere, poiché ha fatto uscire la squadra da un tunnel buio e un momento pesante. Ma se le ambizioni della società sono quelle di tornare nelle prime 6 posizioni, allora forse l'allenatore adatto è un altro. Qualora si liberasse dalla Lazio, l'ideale sarebbe Sarri. Anche Grosso ha lavorato molto bene, è ambizioso e propone un bel calcio.
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