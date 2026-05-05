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Compagnoni: “Squadra senza personalità. Vanoli merita, ma l’ideale è un altro”

Sarri
Compagnoni dopo la pesante sconfitta a Roma: "Squadra senza leader né personalità. Vanoli merita per il lavoro fatto, ma vi svelo il nome ideale"
Redazione VN

Maurizio Compagnoni, di Sky, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla prestazione della Fiorentina di ieri sera all'Olimpico. Ecco le sue parole:

Nei primi 10' meglio la Fiorentina che la Roma, ma dopo il primo gol subìto i viola si sono sciolti completamente. Con la sconfitta della Cremonese, la Fiorentina è praticamente salva. Qualche valore, anche singolo, questa squadra ce l'ha; ma allo stesso tempo è povera di personalità e leadership.

Cosa fare con Vanoli?

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Se si parla di merito, Vanoli potrebbe rimanere, poiché ha fatto uscire la squadra da un tunnel buio e un momento pesante. Ma se le ambizioni della società sono quelle di tornare nelle prime 6 posizioni, allora forse l'allenatore adatto è un altro. Qualora si liberasse dalla Lazio, l'ideale sarebbe Sarri. Anche Grosso ha lavorato molto bene, è ambizioso e propone un bel calcio.

 

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