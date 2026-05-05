Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare la debacle della Fiorentina ieri sera a Roma:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Senza scusanti. Un virus nell’ambiente, serve cambiare tutta la rosa”
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Cecchi: “Senza scusanti. Un virus nell’ambiente, serve cambiare tutta la rosa”
"Più che il singolo quest'anno nella Fiorentina è da condannare un ambiente che si è auto-depotenziato, ci è entrato un virus"
Ci sta di perdere, ma così è dura. La Roma ha fatto polpette della Fiorentina. Molti dicono che il risultato della Lazio abbia polverizzato l'intensità, la vittoria dei biancocelesti a Cremona salva la Fiorentina perché basta un punto adesso. Immaturità? La Fiorentina fa una gara che non ha scusanti. L'idea di ripartire con tanti protagonisti diversi, a Firenze ha germogliato. Più che il singolo quest'anno è da condannare un ambiente che si è auto-depotenziato. Non credo che la Fiorentina sia così povera di calcio, ma ci sono quelle annate in cui ti entra il virus e tutti performano al di sotto delle possibilità. Così come l'anno scorso un'aria benevola portò tutti a fare prestazioni oltre. Probabilmente l'unica ricetta per la ripartenza è fare un sostanziale cambio di rosa.
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