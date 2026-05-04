Cecchi: “Se non metti motivazione succede questo. Sarri? Scalda il cuore”

La sconfitta della Fiorentina a Roma ha lasciato scorie evidenti nell’analisi di Stefano Cecchi , intervenuto nel post gara con un giudizio netto sulla prestazione viola e, più in generale, sulla direzione della stagione.

Per il giornalista, la differenza all’Olimpico è stata soprattutto mentale: “Se non metti motivazione, grinta e intensità la Roma ti marca tutta la differenza”, con la sensazione di una Fiorentina “troppo incostante e incapace di reggere l’urto nei momenti chiave”.