La sconfitta della Fiorentina a Roma ha lasciato scorie evidenti nell’analisi di Stefano Cecchi, intervenuto nel post gara con un giudizio netto sulla prestazione viola e, più in generale, sulla direzione della stagione.
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Cecchi: “Se non metti motivazione succede questo. Sarri? Scalda il cuore”
Per il giornalista, la differenza all’Olimpico è stata soprattutto mentale: “Se non metti motivazione, grinta e intensità la Roma ti marca tutta la differenza”, con la sensazione di una Fiorentina “troppo incostante e incapace di reggere l’urto nei momenti chiave”.
Nel suo ragionamento entra anche il tema della gestione della rosa e delle prospettive future, con un giudizio severo sull’attuale stato della squadra: “Credo che la Fiorentina debba capire se è arrivato il momento di un cambiamento radicale”, segnale di un ciclo che, secondo Cecchi, potrebbe essere arrivato al capolinea.
Spazio poi anche a una provocazione sul futuro della panchina, con il nome di Maurizio Sarri indicato come possibile chiave per riaccendere entusiasmo e identità: “È il profilo che scalda di più il cuore, perché c’è bisogno di accendere l’ambiente e ripartire con un’idea forte”.
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