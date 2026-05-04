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Vanoli: “Gudmundsson il più sacrificato. Braschi? Serve solo pazienza”

Vanoli: “Gudmundsson il più sacrificato. Braschi? Serve solo pazienza” - immagine 1
Vanoli reagisce a caldo dopo la brutta batosta incassata dalla Fiorentina sul campo della Roma a chiudere la 35esima giornata
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo la gara persa dai viola sul campo della Roma con il pesante punteggio di 4-0:

Risultato della Cremonese ha inciso? Non lo so, ma se sì è sbagliato. Siamo usciti dalla partita dopo il primo gol, ultimamente stava succedendo meno e invece ci siamo ricascati, complimenti alla Roma che ha fatto una grande partita. Ora ci rimbocchiamo le maniche, abbiamo la prossima partita in casa e dobbiamo chiudere in fretta i conti.

Braschi

—  

Avrebbe meritato di segnare, aveva già esordito in Conference. Ha una buona prospettiva. Ho lavorato tanto coi giovani, bisogna solo avere la pazienza di farli crescere.

Gudmundsson

—  

A lui sto chiedendo un sacrificio da finto centravanti, ma lo stiamo servendo male, con palle leggibili. Da quando abbiamo cambiato modulo penso sia il più sacrificato. Col Sassuolo gli è mancato solo il gol, ma oggi non bisogna parlare dei singoli, siamo mancati tutti.

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