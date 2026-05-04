Nicolò Fagioli è intervenuto a Sky Sport per parlare di quanto successo in Roma-Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Fagioli: “Potevamo prenderne di più. A un certo punto imbarazzanti, grazie a Vanoli”
Nicolò Fagioli è intervenuto a Sky Sport per parlare di quanto successo in Roma-Fiorentina. Ecco le sue parole
La Roma ha meritato, noi abbiamo sbagliato tantissimo. E in uno stadio del genere paghi tutti questi errori. Come ne usciamo? Lavorando. Adesso l'obiettivo è fare un punto ed essere salvi, ma dobbiamo finire al meglio per il rispetto della maglia e dei tifosi. Questa stagione mi ha insegnato tanto, non pensavo di poter fare così male all'inizio. Era imbarazzante avere 4 punti e basta. Poi ci siamo messi lì con la testa e grazie a Vanoli ne siamo usciti. La verità è che noi possiamo vincere con tutte e perdere con tutte, questo è un bel difetto. Potevamo prendere anche più di 4 gol.
Fagioli ha parlato anche a DAZN—
All'Olimpico è sempre emozionante, dovevamo affrontare la gara nel migliore dei modi ma non ci siamo riusciti, ora bisogna resettare. In una situazione del genere sono cresciuto tanto, credo sia un punto di partenza ma dobbiamo fare questo punticino che manca e dare il massimo per rispetto dei tifosi.
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