Monti: “Sei punti nelle prossime tre. Perché non intervenire a centrocampo?”

Classifica ? "I punti col Torino sabato vanno fatti, così come col Pisa dopo due giornate. Questi sei punti da portare a casa sono fondamentali, altrimenti è dura. La lotta salvezza la devi fare sul Lecce , c'è poco da fare. Sarà banale, ma nelle prossime tre devi fare sei punti. Meno non sono accettabili. Con questo Torino che ho visto contro il Lecce, veramente poca cosa e in difficoltà".

La partita - "Il Napoli è forte: Lobotka, McTominay e Vergara che ieri andava ovunque. Serviva però un altro atteggiamento da mettere in campo. Il primo gol preso è imbarazzante, non si più subirlo così. E anche nel secondo di Gutierrez che fa sì un gran gol, ma si vedeva che voleva calciare. La Fiorentina poteva tornare a casa con un punto, dava una boccata d'ossigeno. La butti via così e torni a casa senza niente. Non riesco veramente a capire e ora son 15 le partite da giocare, son sempre meno. E le ultime 4 o 5 le avversarie da affrontare sono toste. Spezzo una lancia in favore di Kean che non è entrato male, è giocatore e ci ha provato un paio di volte. Fa l'attaccante e in questo momento ci serve tantissimo".