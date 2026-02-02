Gianfranco Monti, speaker e tifoso viola, ha parlato ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:
Monti: “Sei punti nelle prossime tre. Perché non intervenire a centrocampo?”
Classifica? "I punti col Torino sabato vanno fatti, così come col Pisa dopo due giornate. Questi sei punti da portare a casa sono fondamentali, altrimenti è dura. La lotta salvezza la devi fare sul Lecce, c'è poco da fare. Sarà banale, ma nelle prossime tre devi fare sei punti. Meno non sono accettabili. Con questo Torino che ho visto contro il Lecce, veramente poca cosa e in difficoltà".
La partita - "Il Napoli è forte: Lobotka, McTominay e Vergara che ieri andava ovunque. Serviva però un altro atteggiamento da mettere in campo. Il primo gol preso è imbarazzante, non si più subirlo così. E anche nel secondo di Gutierrez che fa sì un gran gol, ma si vedeva che voleva calciare. La Fiorentina poteva tornare a casa con un punto, dava una boccata d'ossigeno. La butti via così e torni a casa senza niente. Non riesco veramente a capire e ora son 15 le partite da giocare, son sempre meno. E le ultime 4 o 5 le avversarie da affrontare sono toste. Spezzo una lancia in favore di Kean che non è entrato male, è giocatore e ci ha provato un paio di volte. Fa l'attaccante e in questo momento ci serve tantissimo".
Calciomercato - "Nedeljkovic? "Non mi aspettavo che la priorità fosse il terzino destro, avrei fatto altre scelte, per esempio su un mediano. Abbiamo un centrocampo di buone scelte, ma formato da tutti giocatori simili".
