Marchini: “Piccoli ha un’unica colpa. Rugani meglio di quelli che hai”

"Rugani migliora il reparto, almeno questa è la speranza. Altri di livello superiore non sarebbero venuti a Firenze. Piccoli è dentro la gara"

Redazione VN 2 febbraio - 19:29

Giampaolo Marchini, firma della Nazione, è intervenuto a poche ore dal termine del mercato sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso del "Pentasport":

Ottimista? "Sono dalla parte della concretezza, tanti discorsi si fermano alle risposte del campo. Se da una parte ci sono stati dei segnali incoraggianti di vivacità, la squadra continua ad avere difetti e difficoltà. Non mi aspettavo granché dalla partita contro il Napoli, non mi fidavo della crisi azzurra. Con un atteggiamento così nell'arco della stagione i risultati sarebbero stati diversi. Voglio vederlo sabato sera con il Torino, non sono sorpreso dalle sbavature in difesa che sono la storia della stagione".

In campo - "Brescianini e Fabbian dal 1' erano stati richiesti a gran voce, ma poi alla resa dei conti queste scelte non hanno pagato. Piccoli ha l'unica colpa di essere stato pagato 30 milioni, ma sta migliorando partita dopo partita. È dentro la gara e ci prova, fa giocare meglio la squadra".

Calciomercato - "Rugani è meglio di quelli che hai adesso, o almeno questa è la speranza. Altri di livello superiore non sarebbero venuti a Firenze. D'estate eravamo contenti della campagna acquisti, ora lo siamo meno. Speriamo che alla fine vada meglio. Credo che ci sono delle partite e delle situazioni esasperate più di quello che sono, il centrocampo in questo momento fa poco filtro nei confronti della difesa. Non lo si è scoperto al 'Maradona', ma già anche contro il Cagliari si era visto".