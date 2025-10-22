Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, domani sarà in cabina di commento per Rapid Vienna-Fiorentina, 2° giornata della fase campionato di Conference League. Il giornalista ai microfoni dell'emittente satellitare ha fatto il punto, alla vigilia della sfida:
Marianella: "Rapid e Fiorentina in momenti simili, ma viola restano superiori"
Marianella dice la sua su Rapid-Fiorentina: "Gli austriaci sono una squadra giovane, ma restano tecnicamente inferiori alla Fiorentina"
È un match molto importante per entrambe le squadre, che stanno attraversando momenti simili, di difficoltà. Difficile pronosticare il risultato. Il Rapid Vienna è una squadra giovane, che si sta costruendo. Resta una squadra tecnicamente inferiore alla Fiorentina che dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 e senza Kean.
