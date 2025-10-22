Graziani: “Le qualità emergeranno, vi ricordate la Roma? Tifosi, sostenete la squadra”

L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per rispondere alle domande dei tifosi viola nel corso del Filo Diretto.
Ciccio Graziani dal turnover di domani all'avvio in salita passando per l'appello ai tifosi: "Nei momenti di difficoltà si deve sostenere ancora di più, questo si intende per dodicesimo uomo in campo"
E' normale che venga fatto un po' di turnover, giochi ogni 3 giorni. Chi è giusto far giocare lo sa solo Pioli, l'importante è portare a casa i 3 punti dopo il rammarico di Milano. Una vittoria domani potrebbe ridare un po' di serenità. Non penso ci siano grossi dubbi su Gudmundsson, da lui ci aspettiamo sicuramente di più e la logica ci dice che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche perché ha giocato meno di altri. Nel calcio si vive di momenti e qui si passa dall'essere fenomeni a somari nel giro di 15 giorni, ma il calcio è bello anche per questo. La pazienza manca ovunque non solo a Firenze anzi, vista la classifica c'è anche tanta pazienza. La squadra è più forte di quella dell'anno scorso e io sono dell'idea che prima o poi le qualità di una squadra vengano fuori. Vi ricordate la Roma l'anno scorso? Dopo il girone d'andata pessimo ha fatto 48 punti in quello di ritorno; anche di più del Napoli che ha vinto il campionato. Siamo ancora alla settima giornata, io rimango fiducioso ma serve pazienza. Oggi parliamo di retrocessione, è un dato di fatto, ma il campionato è ancora lungo. La Fiorentina ha toccato il fondo, adesso possiamo solo risalire e il Bologna arriva nel momento giusto. Preferisco giocare contro una squadra del genere: tosta, ma che comunque crea entusiasmo nell'ambiente.
Questione di testa?—
La squadra è più completa ma il campo non ci sta dando ragione. Guardando la Fiorentina vedo una squadra triste, demoralizzata e mi auguro che l'allenatore in primis risollevi questa squadra facendoli capire anche quanto ci tiene l'ambiente viola. A volte basta davvero poco per invertire la rotta.
I tifosi—
E' normale che il tifoso sia dispiaciuto, ma non deve perdere la forza per portare l'appoggio alla squadra. Anche i tifosi devono essere protagonisti, quado diciamo che il pubblico è il dodicesimo uomo in campo intendiamo questo: nei momenti difficoltà deve dare mano alla squadra, deve dare forza e fiducia; poi ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Mi immedesimo nel tifoso che va allo stadio tutte le domeniche: deve sentirsi protagonista nell'aiutare la squadra a superare questo momento, il tufoso non deve perdere la speranza ed aumentarla nei momenti difficili.
