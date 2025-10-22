VN – Gosens e Kean non partono per Vienna: i motivi del forfait

Robin Gosens e Moise Kean non prenderanno parte alla trasferta della Fiorentina a Vienna. La notizia di pochi minuti fa è che non fanno parte della lista dei convocatidi Stefano Pioli. Secondo quanto si apprende il tedesco è fuori dai giochi a causa di una sindrome influenzale, mentre l'attaccante azzurro rimane a Firenze per svolgere lavoro individuale. Il bomber della Fiorentina non è ancora al meglio dopo la lieve distorsione alla caviglia rimediata proprio in Nazionale. È probabile che Pioli gli voglia concedere del tempo per ritrovare la miglior forma, nonostante la recente titolarità contro il Milan.
