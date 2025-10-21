Dal Viola Park: come sta Gosens e le ultime verso il Rapid Vienna

Le ultime notizie dal Viola Park: Robin Gosens ieri ha lavorato a parte e oggi ha fatto lo stesso. La situazione

Giovanni Zecchi Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 18:35)

Robin Gosens non è al top della forma, si vede nonostante abbia avuto il guizzo per il gol dell'1-0 a Milano. Lo stesso direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha sottolineato come al pari di Kean il tedesco non fosse al meglio nell'avvicinamento alla gara di San Siro ("un risentimento"). E anche due giorni dopo la partita le condizioni rimangono da monitorare sebbene non preoccupino.

Gosens è uscito malconcio dalla sfida di domenica e ieri ha svolto lavoro a parte, facendo lo stesso nella giornata di oggi. Per il numero 21 nulla di grave, un'uscita precauzionale: il suo rientro in gruppo dovrebbe essere prossimo ma rimane in dubbio la sua partecipazione alla partita di Conference League in casa del Rapid Vienna.