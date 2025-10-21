L'ex difensore viola, Stefano Carobbi, è intervenuto a Toscana Tv per parlare del momento complicato che sta passando la Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Carobbi: “Zero tiri in porta a Milano. Parole Pradè? Sembrava un confessionale”
news viola
Carobbi: “Zero tiri in porta a Milano. Parole Pradè? Sembrava un confessionale”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Stefano Carobbi, sulla partita giocata dai viola contro il Milan e il momento della squadra
Sta girando tutto male. Pioli l'ho visto nervoso, significa che qualcosa non va. Contro il Milan la Fiorentina non ha mai tirato in porta e Kean era troppo isolato. Abbiamo assistito ad una partita noiosa, dove la squadra non è riuscita a mantenere la calma. Ha avuto anche paura. Le parole di Pradè? Mi è sembrato un confessionale dove diceva costantemente di sbagliare, di essere lui il colpevole, di aver speso male i 90 milioni. E ci sta, ma anche i calciatori si devono dare una mossa e dimostrare qualcosa. A San Siro c'erano oltre 60 milioni spesi in panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA