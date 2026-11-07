L'analisi di Marianella in vista di Fiorentina-Juventus
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Il telecronista sportivo, Massimo Marianella, a Sky Sport ha parlato di Fiorentina-Juventus, match in programma domani sera al Franchi. Queste le sue parole:
Il momento della Juventus? Vincere contro l'AZ prima del big match contro la Fiorentina ha un peso fondamentale, portare a casa i tre punti garantisce quella tranquillità necessaria per lavorare bene. Temevo che gli olandesi potessero dare fastidio alla Juve, quindi superare questo ostacolo è un segnale di forte maturità.
Sulla sfida di domani
Questo successo garantisce lo spirito giusto per affrontare la Fiorentina, in una sfida che per la storia del nostro calcio non sarà mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze.
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