Non so che Fiorentina aspettarmi, ma la vorrei vedere subito dentro la partita che non perde le distanze tra i reparti
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Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, sulle scelte di Vanoli in vista della partita contro il Como:
Non so che Fiorentina aspettarmi, ma la vorrei vedere subito dentro la partita che non perde le distanze tra i reparti. Il Como va molto in verticale, la Fiorentina invece deve mandarla in orizzontale. Deve provare a rubare il tempo agli avversari e subire meno gol.
Reparti difensivo
Se il Como ti attacca sulle corsie esterne, Viery più bloccato e Pongracic potrebbe essere la scelta di Vanoli. Da capire se è quella giusta. Io vorrei giocarla a viso aperto scegliendo Jimenez e Valdepenas.
Oulai
I processi di crescita li valuti durante la settimana, non sappiamo se non stati fatti passi avanti. Il dualismo con Fagioli è una situazione tattica non accantonata, ma è difficile vederla domani. Vanoli continua a lavorare su questo aspetto. Contro il Como è più facile vedere Fagioli con Ndour e Brescianini.
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