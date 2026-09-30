Giampaolo Marchini ha tracciato un quadro del momento della Fiorentina, analizzando come rientrerà la squadra e alcuni singoli come: Atta, Fagioli e Oulai.

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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato di cosa si aspetta dalla Fiorentina dopo la sosta:

Se la Fiorentina va, è merito dell’allenatore, allo stesso tempo, se non va, è colpa dell’allenatore. Però, al di là di questi aspetti semplici, io credo che vedremo una viola più quadrata, più precisa soprattutto nella distanza tra i reparti. Mi aspetto che Vanoli abbia lavorato anche sui singoli.

Su Atta

Se l’allenatore deve capire i giocatori, vale la stessa cosa per i giocatori. Per Atta c’è anche una componente di dover restare nel modus operandi di Grosso, però credo che sia un aspetto più legato alla condizione. Sono giocatori dinamici, che soffrono un po’ di più il non essere perfettamente in forma, però sono tranquillo su di lui, non è un giocatore che scopriamo noi.
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Su Fagioli e Oulai

Sono convinto che Vanoli abbia un’idea chiara, il suo fine ultimo penso sia farli giocare insieme. Lavorerà molto sul profilo tattico di Oulai, dev’essere più disciplinato sotto questo punto di vista. Ma escludo che ci potrà essere un dualismo tormentone, di uno esclude l’altro.

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