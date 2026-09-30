Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato di cosa si aspetta dalla Fiorentina dopo la sosta:

Se la Fiorentina va, è merito dell’allenatore, allo stesso tempo, se non va, è colpa

Se l’allenatore deve capire i giocatori, vale la stessa cosa per i giocatori. Per Atta c’è anche una componente di dover restare nel modus operandi di Grosso, però credo che sia un aspetto più legato alla condizione. Sono giocatori dinamici, che soffrono un po’ di più il non essere perfettamente in forma, però sono tranquillo su di lui, non è un giocatore che scopriamo noi.