Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole su Ranieri, Fagioli, e alcuni viola.
Marchini: “Ranieri? Si è comportato da professionista. Fagioli? Preziosissimo”
"Ranieri? Si è messo al servizio della squadra: poteva fare polemica, dopo aver consegnato la fascia da capitano a De Gea, ma non l'ha fatta. Si è messo a disposizione ed ha fornito una buona prestazione con il Como. Si è fatto trovare pronto, e non era nemmeno facile considerando le ultime prestazioni".
Su Fagioli—
"Fagioli fa un grande lavoro, è importantissimo. Se poi riesce a trovare anche il gol, allora può davvero far comodo anche alla Nazionale. Con la continuità di rendimento, può essere davvero un giocatore imprescindibile. Al di là del gol, a Como è stato preziosissimo. Non solo per i chilometri percorsi, ma per la lucidità".
Su Kean—
"Per una buona mezz'ora non ha mai visto la palla, però dal dischetto è stato molto sicuro. La sua sicurezza, da vero centravanti, gli ha meritato un voto positivo contro il Como. Ha fatto fatica, deve un po' ritrovarsi, ma ha comunque segnato, e ciò è senz'altro positivo".
