Marchini: “Ranieri? Si è comportato da professionista. Fagioli? Preziosissimo”

" Ranieri? Si è messo al servizio della squadra: poteva fare polemica, dopo aver consegnato la fascia da capitano a De Gea, ma non l'ha fatta. Si è messo a disposizione ed ha fornito una buona prestazione con il Como. Si è fatto trovare pronto, e non era nemmeno facile considerando le ultime prestazioni".

Su Kean

"Per una buona mezz'ora non ha mai visto la palla, però dal dischetto è stato molto sicuro. La sua sicurezza, da vero centravanti, gli ha meritato un voto positivo contro il Como. Ha fatto fatica, deve un po' ritrovarsi, ma ha comunque segnato, e ciò è senz'altro positivo".