Grassia: “Parisi? Spero che Vanoli e Paratici gli facciano una ramanzina”

Su Parisi e sulle simulazioni—
"Le simulazioni? Brutto il gesto di Parisi. Non è l'unico che si è visto ultimamente in Serie A purtroppo. Spero che Paratici e Vanoli gli facciano una ramanzina. Bisognerebbe semmai riprendere le immagini di chi simula anche successivamente e disincentivarle applicando delle sanzioni. Ciò vale anche per l'episodio di Bastoni in Inter-Juventus. Rocchi, tra l'altro, secondo me ha sbagliato sulla designazione in quell'occasione: non doveva scegliere La Penna".
Sulla Conference League—
"Ha un peso importante, anche perché resta l'unica possibilità per la Fiorentina di restare in Europa. Credo quindi che la Fiorentina debba cercare di fare il massimo, anche se fossi in Vanoli risparmierei qualche giocatore in vista della sfida con il Pisa".
