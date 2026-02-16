VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Parisi? Spero che Vanoli e Paratici gli facciano una ramanzina”

Grassia: “Parisi? Spero che Vanoli e Paratici gli facciano una ramanzina”

Le parole del giornalista.
Redazione VN

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole.

"La Fiorentina ha giocato una buona partita con il Como, salvo la disattenzione di Parisi sull'autogol. Credo però che, più che difendere il doppio-vantaggio, bisognava continuare ad attaccare. Detto ciò, mi è piaciuta la formazione con Harrison, ed inoltre Fagioli, Mandragora e Brescianini a centrocampo mi hanno convinto. Credo siano di livello superiore rispetto agli altri".

Su Parisi e sulle simulazioni

"Le simulazioni? Brutto il gesto di Parisi. Non è l'unico che si è visto ultimamente in Serie A purtroppo. Spero che Paratici e Vanoli gli facciano una ramanzina. Bisognerebbe semmai riprendere le immagini di chi simula anche successivamente e disincentivarle applicando delle sanzioni. Ciò vale anche per l'episodio di Bastoni in Inter-Juventus. Rocchi, tra l'altro, secondo me ha sbagliato sulla designazione in quell'occasione: non doveva scegliere La Penna".

Sulla Conference League

"Ha un peso importante, anche perché resta l'unica possibilità per la Fiorentina di restare in Europa. Credo quindi che la Fiorentina debba cercare di fare il massimo, anche se fossi in Vanoli risparmierei qualche giocatore in vista della sfida con il Pisa".

 

