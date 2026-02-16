L'ex giocatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Serena: “Dopo Como, adesso serve continuità. Parisi? Lo vedremo più spesso lì”
news viola
Serena: “Dopo Como, adesso serve continuità. Parisi? Lo vedremo più spesso lì”
Le parole dell'ex gigliato.
"Il Como aveva anche giocato in Coppa, ma poco importa, i viola hanno meritato. Adesso, con il Pisa, la Fiorentina potrebbe dare continuità ai risultati e soprattutto mettere punti importanti in cascina".
LEGGI ANCHE
Su Malesani—
"Da Malesani ho imparato moltissimo a livello tattico. Mi ricordo che Batistuta si muoveva tantissimo, ma la palla passava tantissimo da noi dietro. Quando mi chiedono qualcosa degli allenatori che ho avuto, dico sempre che Malesani è stato fondamentale per me".
Su Parisi—
"Adesso, con Solomon, secondo me Parisi lo rivedremo più spesso nel suo ruolo naturale, ovvero terzino sinistro. Sicuramente, Fabiano ha fatto un gran miglioramento e sta facendo bene nelle ultime partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA