Serena: “Dopo Como, adesso serve continuità. Parisi? Lo vedremo più spesso lì”

Le parole dell'ex gigliato.
L'ex giocatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.

"Il Como aveva anche giocato in Coppa, ma poco importa, i viola hanno meritato. Adesso, con il Pisa, la Fiorentina potrebbe dare continuità ai risultati e soprattutto mettere punti importanti in cascina".

Su Malesani

"Da Malesani ho imparato moltissimo a livello tattico. Mi ricordo che Batistuta si muoveva tantissimo, ma la palla passava tantissimo da noi dietro. Quando mi chiedono qualcosa degli allenatori che ho avuto, dico sempre che Malesani è stato fondamentale per me".

Su Parisi

"Adesso, con Solomon, secondo me Parisi lo rivedremo più spesso nel suo ruolo naturale, ovvero terzino sinistro. Sicuramente, Fabiano ha fatto un gran miglioramento e sta facendo bene nelle ultime partite".

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 7: Fabiano Parisi of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Artemio Franchi on February 7, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

