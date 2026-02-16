Serena: “Dopo Como, adesso serve continuità. Parisi? Lo vedremo più spesso lì”

Le parole dell'ex gigliato.

Redazione VN 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 20:08)

L'ex giocatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.

"Il Como aveva anche giocato in Coppa, ma poco importa, i viola hanno meritato. Adesso, con il Pisa, la Fiorentina potrebbe dare continuità ai risultati e soprattutto mettere punti importanti in cascina".

Su Malesani — "Da Malesani ho imparato moltissimo a livello tattico. Mi ricordo che Batistuta si muoveva tantissimo, ma la palla passava tantissimo da noi dietro. Quando mi chiedono qualcosa degli allenatori che ho avuto, dico sempre che Malesani è stato fondamentale per me".

Su Parisi — "Adesso, con Solomon, secondo me Parisi lo rivedremo più spesso nel suo ruolo naturale, ovvero terzino sinistro. Sicuramente, Fabiano ha fatto un gran miglioramento e sta facendo bene nelle ultime partite".

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 7: Fabiano Parisi of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Artemio Franchi on February 7, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)