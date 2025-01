Marchini: “Mercato funzionale. Il vice Kean? Serve, ma le priorità sono altre”

L'approccio delle squadre di Conte non sono mai sbagliati, e questo non è un aspetto secondario. L'ossatura del Napoli resta quella di una squadra che ha vinto il campionato. Le idee di Conte sono ben chiare, il sistema di gioco è sempre quello ma ti mette sempre in difficoltà.

Sul mercato

Il mercato della Fiorentina è un mercato funzionale. La società sta seguendo il filone visto anche nel mercato estivo: ovvero si cercano profili che vengano da squadre "superiori". Folorunsho a Napoli non gioca perché davanti ha dei mostri, ma non è un giocatore a cui mancano le qualità per poter fare bene. Pablo Marì è un giocatore voluto da palladino e che il tecnico conosce; è un "usato sicuro". Se Folorunsho può eguagliare il lavoro svolto da Bove? E' difficile trovare un giocatore che ti faccia lo stesso lavoro di Bove, ma credo che possa essere funzionale per il gioco di Palladino. Parisi? io sono d'accordo con chi dice che non deve essere venduto. Il vice Kean? Che serva un'alternativa di livello non è un segreto e nessuno se lo è scordato, ma dopo ciò che è successo a Bove sono cambiate un po' le cose; anche solo numericamente sei andato in difficoltà. Lucca? Non credo che l'udinese voglia privarsi del suo attaccante migliore.