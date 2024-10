Marchini: “La tripletta di Ikonè mi avrebbe devastato. Roma? Sono pericolosi”

È abbastanza evidente che ci sia una Fiorentina un po’ più quadrata e una un pò meno, che deve sfruttare occasioni come queste. 9/11 cambiati sono tanti, è normale fare una valutazione di due squadre diverse. Si vede il cambio sul campo di questo turnover massiccio, non sono abituati a giocare insieme, serve trovare equilibrio e distanze (vedi errore Quarta-Richardson). Ikonè? La tripletta sarebbe stata troppo, mi avrebbero tempestato il telefono. Riguardando il gol sbagliato, ho visto che la palla è saltata male, poi certo, di lì bisogna far gol. Ho più fiducia in Sottil che nel francese. In questo momento la Fiorentina è in ottima condizione, con la Roma serviranno ulteriori risposte per confermare questo stato di forma. Non so cosa aspettarmi dai giallorossi…Giocano malissimo, ma di riffa o di raffa se la cavano sempre