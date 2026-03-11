Le parole di Giampaolo Marchini durante il Pentasport di Radio Bruno, per commentare le condizioni della squadra prima della sfida di domani in Conference League:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “La squadra in trasferta sembra più libera. Kean ad un bivio”
news viola
Marchini: “La squadra in trasferta sembra più libera. Kean ad un bivio”
A voi le parole di Giampaolo Marchini al Pentasport odierno.
Vanoli vuole chiaramente provare a passare il turno. Metterà dal 1' una formazione che terrà conto della partita di lunedì ma dovrà pensare anche a come sostituire gli assenti: Piccoli, per esempio, oltre che a Cremona, dovrà giocare anche domani. L'obiettivo è la salvezza, però spero che l'impegno della Conference non venga preso sotto gamba.
Il problema in campo—
Solitamente la Fiorentina inizia forte, bene, con personalità. Poi si spegne alla distanza, come a Parma; ma se non lo fa, vengono prodotte prestazioni come quella di Como. La grinta che manca a questa squadra può ancora arrivare e secondo me c'è anche tanta differenza tra quando giocano in casa e in trasferta: mi pare che fuori casa si sentano più liberi.
Il dubbio legato alla Nazionale—
Kean si trova ad un bivio: le sue condizioni fisiche adesso non sono delle migliori, ma ha due situazioni delicate a cui guardare. Una è la salvezza della Fiorentina, l'altra è la qualificazione al mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA