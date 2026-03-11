Viola News
Marchini: “La squadra in trasferta sembra più libera. Kean ad un bivio”

A voi le parole di Giampaolo Marchini al Pentasport odierno.
Le parole di Giampaolo Marchini durante il Pentasport di Radio Bruno, per commentare le condizioni della squadra prima della sfida di domani in Conference League:

Vanoli vuole chiaramente provare a passare il turno. Metterà dal 1' una formazione che terrà conto della partita di lunedì ma dovrà pensare anche a come sostituire gli assenti: Piccoli, per esempio, oltre che a Cremona, dovrà giocare anche domani. L'obiettivo è la salvezza, però spero che l'impegno della Conference non venga preso sotto gamba.

Il problema in campo

—  

Solitamente la Fiorentina inizia forte, bene, con personalità. Poi si spegne alla distanza, come a Parma; ma se non lo fa, vengono prodotte prestazioni come quella di Como. La grinta che manca a questa squadra può ancora arrivare e secondo me c'è anche tanta differenza tra quando giocano in casa e in trasferta: mi pare che fuori casa si sentano più liberi. 

Il dubbio legato alla Nazionale

—  

Kean si trova ad un bivio: le sue condizioni fisiche adesso non sono delle migliori, ma ha due situazioni delicate a cui guardare. Una è la salvezza della Fiorentina, l'altra è la qualificazione al mondiale.

 

