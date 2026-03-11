Polverosi: “Lo 0-0 con il Parma deve andare bene. Vanoli ha ragione su una cosa”

Il giornalista Alberto Polverosi, a Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole.
Le parole del giornalista, Alberto Polverosi, sulla situazione in casa Fiorentina e le dichiarazioni di Paolo Vanoli in conferenza stampa
La Fiorentina adesso sta seguendo la linea della prudenza, del non prendere gol. Se l'avesse fatto qualche mese fa a questo punto saremmo fuori da questa situazione. Se pensa di salvarsi per il nome retrocederà. Deve pensare da squadra piccola, che si trova meritatamente in quella posizione di classifica. Il pareggio con il Parma in una situazione normale non lo accetti, ma in questo momento ti deve andare bene. Il punto con i ducali ti permette di andare a Cremona con due risultati su tre.
Vanoli ha parlato tanto e sbagliato tante dichiarazioni. Da ora in poi secondo me dovrebbero stare tutti zitti, tanto chiunque apra bocca fa danni. La Fiorentina oggi è questa, legittimo pretendere altro, ma Vanoli ha ragione. Questa è una squadra vuota, che non ha niente.
