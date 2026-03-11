Piccinetti attacca Vanoli: “Prestazione indegna, col Parma non basta un punto”

Quando Vanoli dice che oggi siamo questi, secondo me abbassa il morale della squadra. Mi è sembrata quasi una dichiarazione di resa: se la Fiorentina non è in grado di fare meglio della prestazione vista contro il Parma allora c’è davvero da preoccuparsi. Ci sono diversi aspetti su cui riflettere: Gudmundsson ha problemi di condizione? È da due anni che se ne parla. Ho la sensazione che ci sia un atteggiamento sbagliato, come se andasse bene tutto. Davvero un pareggio in casa col Parma può bastare? A me sembra che ci si stia prendendo in giro. Ormai mancano dieci partite alla fine e i pareggini potevano andare bene un paio di mesi fa, ma adesso serve una scossa. Sentendo parlare Vanoli mi è sembrato fin troppo tranquillo, quasi inconsapevole della situazione. Non dico che debba attaccare i giocatori, ma almeno riconoscere che la prestazione è stata indegna e che è stata sprecata un’occasione importante. Nicola è un allenatore abituato a lottare per la salvezza e a tirare fuori il massimo in quelle situazioni; dalle parole di Vanoli, invece, mi sembra che il discorso sia su un piano diverso