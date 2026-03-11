Ferrara su Pioli: “In Arabia stappato lo champagne quando se ne è andato”

Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa viola. Le sue parole:
Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo giocati una partita fondamentale, a marzo, per la salvezza. La Fiorentina deve dimostrare, in Conference League, davanti al poco pubblico (visti i prezzi), di essere coerente con se stessa. Deve farci vedere che la voglia c'è. Ovvio che questa competizione è meno importante in questo momento, ma si deve andare in campo per portare qualche soddisfazione anche a questo tifo. Questa squadra è stata costruita male dall'estate. Ora i giocatori devono dare il massimo, tutti quanti.
Su Pioli—
Pioli è arrivato qui con il coltello dalla parte del manico, ma ora possiamo dirlo: appena se ne è andato dall'Arabia lì hanno stappato lo champagne, perché non stava andando molto bene con l'Al-Nassr. E anche Ronaldo non era molto contento di lui.
