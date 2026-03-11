L'ex viola Ciccio Graziani, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani spazientito: “Mistero Fiorentina. Piccoli bocciato, delusione enorme”
news viola
Graziani spazientito: “Mistero Fiorentina. Piccoli bocciato, delusione enorme”
Le parole dell'ex calciatore anche della Fiorentina, Ciccio Graziani, sul momento della squadra viola in vista di questo finale di stagione
Cosa mi ha lasciato la partita con il Parma? Ci aspettavamo un altro tipo di gara, con altre emozioni. Mi sembra una squadra che fa fatica. A parte Solomon che è infortunato, solo Harrison dei nuovi gioca. Anche dal mercato di gennaio bisognava aspettarsi qualcosa di più sostanzioso. Questa Fiorentina è un mistero. Io ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno. Il problema della Viola non è Paolo Vanoli, come forse non lo era Pioli prima, ma quando prendi la gestione di una squadra hai delle responsabilità.
LEGGI ANCHE
Sui giocatori—
Senza Kean si fa una fatica immonda davanti. Piccoli ad oggi per me è bocciato, è una delusione enorme. Il peso della grande spesa? Ma questi son tutti con la pancia piena, lasciamo perdere. A me quando davano una possibilità me la mangiavo. Questi giocatori non stanno rendendo poco, ma niente. Io mi sento più tradito dai giocatori dell'anno scorso che da quelli di quest'anno. A Kean puoi recriminare solo il fatto che rispetto all'anno scorso, dove segnava anche da bendato, quest'anno non riesce a fare gol nemmeno con le mani. Ma una stagione negativa, sfortunata, ci può stare. Però resta uno che comunque lotta su ogni pallone come nessun altro.
In vista della Cremonese—
Se perdi a Cremona la zona retrocessione si spalanca di brutto. Se invece vinci la cosa cambia. La partita con la Cremonese diventa lo spartiacque di questa stagione. Se uno non si allena come si deve allenare nel mio gruppo non ci sta. La squadra ormai è questa, dobbiamo solo aspettare che escano da soli in questa situazione. Se posso dare un consiglio ai tifosi, dovrebbero smetterla di fischiarli a fine partita. E' un ritornello infinito sennò.
© RIPRODUZIONE RISERVATA