L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha fatto due battute anche a Sky Sport sul momento della squadra. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli (Sky): “Domani alcuni spunti in vista di Cremona. Col Parma punto chiave”
news viola
Vanoli (Sky): “Domani alcuni spunti in vista di Cremona. Col Parma punto chiave”
Le parole a Sky Sport dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in vista della sfida di Conference League
La Conference è un torneo a cui teniamo e che vogliamo onorare fino in fondo, la testa deve essere alla partita di domani contro una squadra che in Europa ha fatto bene, prendendo pochi gol e capace di difendersi bene. Domani potrebbero esserci anche degli spunti per la partita di lunedì a Cremona. Siamo usciti dalla partita col Parma delusi, abbiamo cercato in tutti i modi la vittoria e non siamo riusciti a ottenerla. Bisogna però rimanere lucidi, il punto conquistato è fondamentale. So bene che la storia della Fiorentinadice altro, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo essere tutti bravi a capirla ed uscirne. Domani metterò in campo la formazione migliore possibile non solo per il Rakow, ma per il doppio impegno che include anche la Cremonese.
LEGGI ANCHE
Sui tifosi—
Sono sempre stati vicini alla squadra, il loro sfogo e la loro delusione devono essere uno stimolo per noi. Sono una componente fondamentali, dobbiamo trasportare la loro energia in campo. Firenze è sempre stata con la squadra, anche quando aveva 4 punti in classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA