Marchini: “La Fiorentina non ha un’anima. I calciatori non seguono più Palladino”

Giampaolo Marchini, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare la sconfitta di ieri in Grecia e non solo. Le sue parole:

"La partita di ieri lascia aperti una serie di interrogativi importanti. Il secondo tempo di Atene mi ha lasciato perplesso, perché la Fiorentina non ha giocato. Una squadra senza ritmo, che ha subito in maniera passiva il gioco del Panathinaikos. La formazione di Palladino doveva avere la forza mentale e fisica per ribaltare la partita nel secondo tempo. La qualificazione è ancora aperta, ma non è scontata. Non è pensabile, che a marzo, si sbagli ancora l'approccio alla gara. Così come non puoi "addormentarti" nel secondo tempo di una partita così importante. Dopo i primi 20' la Fiorentina aveva preso le misure all'avversario, soprattutto utilizzando le fasce."