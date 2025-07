Marchini: “Dodo? Nessuna fretta. A centrocampo mi sarebbe piaciuto McAtee”

"Dalla partita di ieri mi porto via il grande entusiasmo e tranquillità dell'ambiente. C'è grande euforia attorno alla nuova Fiorentina di Pioli. Ieri ho visto alcuni giovani di grande livello, come Ndour e Fazzini . Il 3-4-1-2 può essere una buona opzione, visto che potresti avere in campo sia Kean che Dzeko e pure Gudmundsson. Quando arriverà il centrocampista dal mercato, potrebbe essere più chiaro il modulo di Pioli."

Ndour?

"Credo che l'avventura con la nazionale giovanile lo abbia fatto crescere. Ha un grande fisico e senso della posizione. Questa stagione è un banco di prova per la sua avventura in viola. Dodò? Credo che la Fiorentina non abbia mai considerato un problema legato al rinnovo contrattuale. In questo momento un ruolo importante lo sta giocando Pioli. Con una squadra competitiva e una buona stagione, è possibile che il prossimo anno firmi il rinnovo. Non serve fretta. Alla cifre che chiede la Fiorentina, credo che difficilmente potrà arrivare una squadra e portarlo via."