Gazzetta: “Dodo ha riacceso il motorino. Sottil? Non vuole lasciare il Viola Park”

Poi nella ripresa è Cher Ndour a diventare il signore della partita con una tripletta, ma anche Riccardo Sottil, a segno una volta e un assist perfetto per la prima perla in mezza acrobazia del centrocampista, dimostra di non voler uscire dal Viola Park che sente un po' come una seconda casa. Ma il pubblico applaude l'altro nuovo arrivato Jacopo Fazzini che gioca da trequartista come nel primo tempo Albert Gudmundsson e si iscrive pure lui nel tabellino dei marcatori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.