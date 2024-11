Marchini: “Col Genoa vittoria tutt’altro che scontata. La Fiorentina è squadra”

Vice Kean? Per la squadra e il tipo di gioco che hai ti serve un giocatore che abbia le stesse caratteristiche di Moise. Paura di non portare a casa i tre punti ieri? E' perché siamo condizionati dal passato, invece ieri la Fiorentina ha mostrato grande solidità portando a casa i tre punti in una partita tutt'altro che scontata. Fatico a capire le lamentele di Gilardino sul gol di Gosens, così come sul cartellino per Quarta. Io credo che, vedendo il rendimento di De Gea, sono in molti a mangiarsi le mani. Gosens? Non è solo il gol, ieri ha corso come un disperato. Nel secondo tempo si vedeva che su quella fascia la Fiorentina avesse qualcosa in più. Gosens non lo scopriamo certo adesso, e dobbiamo sottolineare la disponibilità del giocatore ad adattarsi in un ruolo più difensivo. Rammarico per i punti persi ad inizio campionato? Io piuttosto penso che le vittorie con: Lazio, Milan e Roma a fine stagione risulteranno importantissime; quelli sono punti pesanti. Io non credo che la Fiorentina abbia fatto qualcosa al di sopra delle proprie possibilità, anzi si è meritata tutto ciò che ha ottenuto.