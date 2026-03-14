Giampaolo Marchini, presidente dell'ODG Toscana, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Buona parte delle speranze salvezza passano da Cremona”
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Marchini: “Buona parte delle speranze salvezza passano da Cremona”
Le parole di Giampaolo Marchini nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno
Buona parte delle speranze salvezza passano dalla trasferta di Cremona. La cosa che mi fa pensare positivo è che, tolta la partita con l'Udinese, le prestazioni migliori della Fiorentina sono arrivate in trasferta. Se Kean (COME STA?) non dovesse esserci lunedì potrebbe essere un rischio portarlo in Polonia. La sfida di Conference casomai può essere un'opportunità per Braschi. In questo momento devi sfruttare tutto quello che hai a disposizione; ci lamentiamo sempre che i giovani bravi non vengono fatti giocare ed è vero che vanno protetti, ma non tenendoli in panchina ma dandogli le occasioni giuste. Kean out anche con l'Inter e poi in campo con l'Italia? E' inevitabile che uno ci pensa, è il timore di tutti e ovviamente potrebbe dare fastidio ai tifosi. Non credo che per Moise la Nazionale sia il suo unico obiettivo. Dobbiamo stare attenti anche al Verona? La Fiorentina è nuovamente padrona del suo destino e io sono straconvinto che ci salveremo il 24 di maggio. Penso che tutti firmerebbero per salvezza all'ultima giornata e vittoria della Conference. In molti non si sarebbero strappati i capelli in caso di sconfitta contro il Rakow ma, per come la vedo io, finché ci sei devi lottare.
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