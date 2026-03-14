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Monti: “La Conference non va abbandonata. Piccoli e Gudmundsson mi preoccupano”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Le parole di Gianfranco Monti nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno
Redazione VN

Il volto televisivo e grande tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno.

Sono contento della vittoria di giovedì, io la coppa non la voglio abbandonare; io voglio arrivare fino in fondo. Chiaramente la partita cruciale è lunedì, ma io sulla salvezza ho tanta fiducia e la Conference può essere una gioia in una stagione così dannata. Piccoli e Gudmundsson mi preoccupano; senza Kean sono loro che devono aiutarti ad uscire da questa situazione. Piccoli e Gud dovrebbero essere picchiati ogni volta che rientrano nella nostra metà campo; certo fa piacere vedere un giocatore che rientra per recuperare palloni ma poi deve fare 50 metri per essere pericoloso in fase offensiva. Lunedì deve giocare Parisi, ad ora è quel calciatore che ti da quella grinta che una squadra nella tua situazione dovrebbe avere. Alto a destra mi è piaciuto molto, anche perché da Harrison mi aspettavo molto di più. La Fiorentina in attacco è in crisi, ed è per questo che mi aspetto un contributo in fase realizzativa da parte dei centrocampisti.

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