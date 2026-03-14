Il volto televisivo e grande tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “La Conference non va abbandonata. Piccoli e Gudmundsson mi preoccupano”
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Monti: “La Conference non va abbandonata. Piccoli e Gudmundsson mi preoccupano”
Le parole di Gianfranco Monti nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno
Sono contento della vittoria di giovedì, io la coppa non la voglio abbandonare; io voglio arrivare fino in fondo. Chiaramente la partita cruciale è lunedì, ma io sulla salvezza ho tanta fiducia e la Conference può essere una gioia in una stagione così dannata. Piccoli e Gudmundsson mi preoccupano; senza Kean sono loro che devono aiutarti ad uscire da questa situazione. Piccoli e Gud dovrebbero essere picchiati ogni volta che rientrano nella nostra metà campo; certo fa piacere vedere un giocatore che rientra per recuperare palloni ma poi deve fare 50 metri per essere pericoloso in fase offensiva. Lunedì deve giocare Parisi, ad ora è quel calciatore che ti da quella grinta che una squadra nella tua situazione dovrebbe avere. Alto a destra mi è piaciuto molto, anche perché da Harrison mi aspettavo molto di più. La Fiorentina in attacco è in crisi, ed è per questo che mi aspetto un contributo in fase realizzativa da parte dei centrocampisti.
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