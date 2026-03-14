L'ex centrocampista, Daniele Amerini, ha commentato a Radio Bruno il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amerini: “Devi scendere in campo con l’elmetto. Lunedì vietato perdere”
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Amerini: “Devi scendere in campo con l’elmetto. Lunedì vietato perdere”
Le parole di Daniele Amerini in vista della trasferta di Cremona
In questo momento la Fiorentina deve accontentarsi anche delle vittorie come quelle di giovedì. E' chiaro che tutti vorrebbero vedere prestazioni scintillanti ma abbiamo capito che l'annata sarà così. L'importante è che la Fiorentina abbia capito che tutte le domeniche deve scendere in campo con l'elmetto. La partita di lunedì è fondamentale, ma allo stesso tempo la Fiorentina ha dimostrato di poter far punti anche in partite più difficile; un esempio è la partita di Como. Non perdere lunedì può aiutarti molto a livello mentale.
Fabbian e Brescianini—
Brescianini da sostanza in mezzo al campo ma meno appariscente a livello tecnico. Fabbian, ad ora, ha dato meno ma in futuro può essere un giocatore importante che ti porta anche 7/8 gol. Dobbiamo dire che, valutarli in un contesto come quello di quest'anno, non è semplice.
Corsa salvezza—
Io ci inserisco anche il Genoa. Il Verona è alle ultime spiagge ed è obbligato a trovare risultato. E' vero che il Lecce sta trovando buoni risultati ma adesso il calendario per i salentini si complica.
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