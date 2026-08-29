Le parole di Giampaolo Marchini al Pentasport di Radio Bruno: "La Fiorentina si sta guardando intorno e spero che abbiano le idee chiare per l'attaccante. Zirkzee accende di più i tifosi, Beto è in seconda fila. Mi domando se Beto non sia più funzionale all'idea di gioco di Grosso".

Il giornalista ha continuato commentando la situazione legata alla cessione di Kean: "La Fiorentina è un po' incartata. Per la cessione di Kean è tutto apparecchiato, ma il Como aspetta fino a lunedì. È un passaggio delicato che rischia di mandare all'aria una campagna acquisti di livello".