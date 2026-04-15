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Mandragora (Sky): “90′ davanti alla nostra gente, è doveroso crederci”

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Mandragora crede alla rimonta: "Affrontiamo una squadra forte, non abbiamo molto da perdere, quindi perché no?"
Redazione VN

Dopo le parole in conferenza stampa, a fianco di mister Paolo Vanoli, Rolando Mandragora si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport:

Dobbiamo crederci perché ci sono altri 90 minuti davanti alla nostra gente, quindi è doveroso crederci. Affrontiamo una squadra forte, non abbiamo molto da perdere, quindi perché no? La mente può essere un fattore, ha un ruolo importantissimo nel corpo umano. Speriamo possa essere libera e ci permetta di ottenere un risultato speciale. Doppio impegno? Ci ha tolto abbastanza, ma siamo ancora dentro alla Conference. Ci ha tolto energie nervose, però siamo riusciti a tenere botta. Ci dispiace per la gara di andata, ma ancora nulla è perduto. Alla fine tireremo le somme.

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