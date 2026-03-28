Mandragora: “Con la Conference un legame speciale, ma la salvezza è la priorità”

"La salvezza è l'obiettivo principale, ma la Conference League non deve essere un intralcio". Rolando Mandragora suona la carica tra campionato, Europa e Nazionale

Redazione VN 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 18:00)

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul momento delicato ma affascinante che sta vivendo la squadra viola. Tra la rincorsa in campionato e il sogno europeo, l'ex Torino ha tracciato la rotta per il finale di stagione:

"Da quando sono arrivato a Firenze è nato un legame particolare con la Conference League. Abbiamo sempre disputato questa competizione e per questo sento un feeling speciale. Possiamo arrivare in fondo, anche se è chiaro che non sarà semplice: ci aspetta una sfida molto impegnativa a Londra. Il Crystal Palace è una compagine dal grande valore."

Tra campionato e coppa — "A questo si aggiunge la situazione in campionato, che non è ancora ben delineata. Al contrario, siamo ancora in piena lotta per la salvezza, che resta il nostro obiettivo principale e troppo importante per essere trascurato. Ho detto spesso, però, che la Conference non deve rappresentare un intralcio, bensì deve portarci entusiasmo. Speriamo che questa spinta ci accompagni fino alla fine."

Il sogno azzurro — "Nazionale? Rappresenta il punto più alto che un calciatore possa toccare; rimane un mio obiettivo personale e un sogno nel cassetto. So bene che tutto passa dalle prestazioni che offro con il club, quindi dovrò impegnarmi ancora di più per convincere il CT in vista delle prossime chiamate."