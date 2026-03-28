Robin Gosens ha parlato al termine dell'allenamento a porte aperte di oggi al Viola Park, attraverso il canale ufficiale della Fiorentina. L'esterno tedesco ha sottolineato l'importanza dell'abbraccio dei tifosi in vista della volata finale in campionato e in Europa. Ecco le sue parole:
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Gosens: “Tifosi stimolo per salvarci. Adesso abbiamo la testa libera”
"È una bellissima giornata, tutto questo serve per il rush finale. Fa capire quanto le persone tengano a noi: per le ultime nove partite, più la Conference League, saremo tutti uniti. Vedere così tanta gente è un segnale forte, uno stimolo in più per salvarci e andare il più avanti possibile in Europa."
La sfida salvezza contro il Verona—
"Sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta. Fare punti in trasferta vorrebbe dire mettere un altro piede verso la salvezza. Questa settimana ci siamo preparati bene; la prossima torneranno anche i nazionali e secondo me arriveremo prontissimi a questa sfida. Le ultime gare ci sono servite per prendere fiducia: quando sei in basso in classifica è fondamentale mantenere la testa concentrata. Ottenere risultati positivi ti dà grande forza per continuare così."
Testa libera e famiglia—
"Anche per i miei bambini sono momenti d’oro, giocano con il loro babbo al Viola Park. Più libera è la testa, meglio è; al contrario, ti senti più pesante. Abbiamo trovato più leggerezza, ma non siamo ancora fuori dal pericolo: ci sarà da lottare fino alla fine. Insieme ai tifosi, però, siamo sicuramente più forti."
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