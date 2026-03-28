Gosens: “Tifosi stimolo per salvarci. Adesso abbiamo la testa libera”

"Vedere così tanta gente è un segnale forte. A Verona sarà fondamentale contro una concorrente diretta". Robin Gosens suona la carica

Redazione VN 28 marzo - 16:44

Robin Gosens ha parlato al termine dell'allenamento a porte aperte di oggi al Viola Park, attraverso il canale ufficiale della Fiorentina. L'esterno tedesco ha sottolineato l'importanza dell'abbraccio dei tifosi in vista della volata finale in campionato e in Europa. Ecco le sue parole:

"È una bellissima giornata, tutto questo serve per il rush finale. Fa capire quanto le persone tengano a noi: per le ultime nove partite, più la Conference League, saremo tutti uniti. Vedere così tanta gente è un segnale forte, uno stimolo in più per salvarci e andare il più avanti possibile in Europa."

La sfida salvezza contro il Verona — "Sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta. Fare punti in trasferta vorrebbe dire mettere un altro piede verso la salvezza. Questa settimana ci siamo preparati bene; la prossima torneranno anche i nazionali e secondo me arriveremo prontissimi a questa sfida. Le ultime gare ci sono servite per prendere fiducia: quando sei in basso in classifica è fondamentale mantenere la testa concentrata. Ottenere risultati positivi ti dà grande forza per continuare così."

Testa libera e famiglia — "Anche per i miei bambini sono momenti d’oro, giocano con il loro babbo al Viola Park. Più libera è la testa, meglio è; al contrario, ti senti più pesante. Abbiamo trovato più leggerezza, ma non siamo ancora fuori dal pericolo: ci sarà da lottare fino alla fine. Insieme ai tifosi, però, siamo sicuramente più forti."