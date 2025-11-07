Malusci: “Vanoli deve lavorare sulla testa, nei giocatori troppa presunzione”

Viola News
"La squadra è abituata un po' troppo a parlare, è l'allenatore che decide. Ci vuole qualcuno che faccia togliere un po' di presunzione"
L'ex viola Alberto Malusci, ha parlato del momento della Fiorentina, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:

Dove sarà il lavoro di Vanoli? "Innanzitutto nella testa, far scrollare di dosso la paura e ritrovare compattezza. Deve lavorare sulla testa e ritrovare certezze che adesso non ci sono. Ripartire in difesa, trovare una quadra nel reparto perché così si subisce troppo. Quando una squadra è in difficoltà, la prima regola è non prenderle. Sui gol ogni giocatore fa una cosa peggio dell'altra. Piccoli è il fratello peggiore di quello dell'anno scorso, pagato 30 milioni. Può sbagliare l'appoggio, ma deve essere concreto e segnare".

Tattica? "Con una rosa così mi piacerebbe vedere la difesa a 4 e un centrocampo a 3. E là davanti sbizzarrirsi, ovviamente con un modulo stretto perché non hai ali. A livello caratteriale Vanoli mi piace tantissimo, l'atteggiamento è quello giusto. Questa squadra è abituata un po' troppo a parlare, è l'allenatore che decide come schierare i giocatori. Ci vuole qualcuno che faccia togliere un po' di presunzione".

Palladino? "Contrarissimo al suo ritorno. Non sarei andato a sentire i senatori. Dopo le prestazioni, questa squadra non ha voce in capitolo".

Mercato di gennaio? "Vanoli ha il suo modo di vedere il calcio, se ha bisogno di giocatori funzionali deve imporsi e chiederli, senza essere accondiscendente con la società".

Dirigenti? "Senza stare a stravolgere molto con Maldini o altri penserei a Borja Valero. Potrebbe essere un personaggio da inserire all'interno della Fiorentina, conosce la sua storia e ne ha indossato la maglia con onore. È una figura che può essere importante per la società".

