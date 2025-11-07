Viviano: “Non è un problema di gambe, la squadra è messa male in campo”

"La prima cosa che si dice quando si perde è che non si corre. La verità è che sono disposti male in campo, per questo perdi col Mainz"

Redazione VN 7 novembre - 14:09

L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha detto la sua sulla Fiorentina, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di "A pranzo con il Pentasport", sulle frequenze di Radio Bruno:

Palladino? "Non credo che in una situazione del genere la squadra abbia avuto il coraggio di spingere per un suo ritorno con la società".

Società? "Alcune scelte non mi sono piaciute affatto, non si sono fatti trovare pronti con il dopo Pioli, dopo le dimissioni di Pradè etc. Penso che la Fiorentina si salverà, ma potresti aver gettato un altro anno".

Problema di condizione? "Non sono d'accordo, la prima cosa che si dice quando si perde è che non si corre. La verità è che sono disposti male in campo, per questo perdi nel finale col Mainz. Conta come stai in campo, la posizione ti fa correre meno. La squadra è in difficoltà, fa una buona partita e poi nelle difficoltà, dopo il pareggio, si fa prendere dallo spavento e si squaglia".

Ranieri? "Non mi piacciono questi atteggiamenti, ma vengono fuori e se ne parla perché perdi le partite. Preferirei che il capitano si comportasse in altra maniera. Non è il primo che poi invece fuori è un ragazzo meraviglioso, ma non lo conosco. Con Mancini a Roma è successo lo stesso, ma è arrivato Claudio Ranieri che gli ha parlato e lui lo ha detto pubblicamente, cambiando atteggiamenti".

Giocatori scarsi? "Questo centrocampo non lo è, ma in questo momento sta rendendo da ultimo in classifica. Certo, ci sono una serie di cose che non vanno bene, tatticamente e come rendimento in campo. Pensavo avessimo fatto un gran mercato, che la squadra fosse buona".

Vanoli? "Non ha bisogno di caratteristiche particolari dai suoi giocatori, è contiano. Negli ultimi venti anni non ho memoria di una squadra senza esterni di ruolo. Bisogna stare un po' più bassi e affidarsi al reparto offensivo. Questa strategia mi dà fiducia per i risultati, non per il progetto".

Commisso vende? "Mi dispiace, ma dopo un proprietario se ne fa un altro. La Fiorentina è appetibile da questo punto di vista".