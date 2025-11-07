Breda: “Vanoli si affidi ai giocatori più bravi, la rosa ha tutto per far bene”

"Una bella sfida per Vanoli. Dar fiducia in un ambiente depresso, far leva sull'entusiasmo perché c'è un allenatore nuovo"

Redazione VN 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 13:46)

Roberto Breda, allenatore ed ex compagno di squadra di Paolo Vanoli a Parma, al "Pentasport" di Radio Bruno:

Vanoli? "Ha competenza, entusiasmo e voglia in questo periodo. A Firenze un allenatore subentrante trova tanta materia prima, la prima analisi per il tecnico è quella del parco giocatori che alla Fiorentina è importante. Puoi capire perché non si è riusciti a fare bene e ci siano stati dei disastri, nonostante la professionalità di tutti, Pioli in primis che è un grande allenatore".

Fiorentina? "La rosa ha tutto per far bene, è una bella sfida per Vanoli. Tra il dire e il fare poi c'è differenza. Spogliatoio? "La prima cosa che perdi in un momento del genere è l'obiettività. Ai ragazzi devi trasmettere qualità e far capire a quelli bravi che lo sono, perché quando si va male è tutto livellato verso il basso. Dar fiducia in un ambiente depresso, a volte basta poco. Far leva sull'entusiasmo di mettersi in mostra perché c'è un allenatore nuovo".

Giocatori? "Ci devi parlare e capire che tipo di disponibilità c'è, il loro impiego in una posizione o in un'altra dipende dal momento della squadra e del ragazzo". Cambiare? "La capacità di convinzione degli allenatori è importante, sono aspetti da valutare e bisogna avere la forza e la fortuna di partire con qualche risultato positivo, perché la squadra ha valore".