l'ex compagno

Breda: “Vanoli si affidi ai giocatori più bravi, la rosa ha tutto per far bene”

Breda: “Vanoli si affidi ai giocatori più bravi, la rosa ha tutto per far bene” - immagine 1
"Una bella sfida per Vanoli. Dar fiducia in un ambiente depresso, far leva sull'entusiasmo perché c'è un allenatore nuovo"
Roberto Breda, allenatore ed ex compagno di squadra di Paolo Vanoli a Parma, al "Pentasport" di Radio Bruno:

Vanoli? "Ha competenza, entusiasmo e voglia in questo periodo. A Firenze un allenatore subentrante trova tanta materia prima, la prima analisi per il tecnico è quella del parco giocatori che alla Fiorentina è importante. Puoi capire perché non si è riusciti a fare bene e ci siano stati dei disastri, nonostante la professionalità di tutti, Pioli in primis che è un grande allenatore".

Fiorentina? "La rosa ha tutto per far bene, è una bella sfida per Vanoli. Tra il dire e il fare poi c'è differenza. Spogliatoio? "La prima cosa che perdi in un momento del genere è l'obiettività. Ai ragazzi devi trasmettere qualità e far capire a quelli bravi che lo sono, perché quando si va male è tutto livellato verso il basso. Dar fiducia in un ambiente depresso, a volte basta poco. Far leva sull'entusiasmo di mettersi in mostra perché c'è un allenatore nuovo".

Giocatori? "Ci devi parlare e capire che tipo di disponibilità c'è, il loro impiego in una posizione o in un'altra dipende dal momento della squadra e del ragazzo". Cambiare? "La capacità di convinzione degli allenatori è importante, sono aspetti da valutare e bisogna avere la forza e la fortuna di partire con qualche risultato positivo, perché la squadra ha valore".

 

