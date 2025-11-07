Genoa-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in Tv e streaming

Quattro punti in dieci partitesono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. Dopo la pesante sconfitta in Conference League, allo scadere, contro il Mainz in Germania, i viola hanno ora davanti a sé un vero e proprio scontro diretto in campionato. La sfida con il Genoa sarà la prima in viola del nuovo allenatore, Paolo Vanoli, che vuole risollevare immediatamente il club gigliato da questa tragica situazione. Andiamo a vedere come e dove sarà possibile guardare la sfida:
Genoa-Fiorentina, in programma domenica alle ore 15:00. Ecco come e dove vedere la partita sia in TV che in streaming
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 9 ottobre, ore 15:00
|Stadio Luigi Ferraris
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Farina-Bazzani
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
